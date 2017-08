Good Girl Bad Girl Slot

Das erste, was Sie über Good Girl Bad Girl auffallen wird, ist, dass es offensichtlich gut gestaltet ist und sehr detailliert.

Auf der linken Seite der Rollen finden Sie eine Engelsszene komplett mit einer weißen Treppe, Toren und eine Engel Skulptur. Sie sehen auch das gute Mädchen, die nicht ganz sehen so unschuldig, da sie nur hat einen BH, Minirock trägt, und Strapsen.

Die rechte Seite der Rollen verfügt über eine öde Landschaft, Grabstein, feurigen Himmel, und das Bad Girl, die mehr ist noch spärlich bekleideten als ihre Nemesis.

Animationen

Beide Damen jubeln Sie auf, wenn Sie einen Gewinn erzielen. Zum Beispiel fliegt das Bad Girl auf dem Bildschirm und brüllt: „Ja!“ oder wirft ihre Hände und ein teuflisches Lachen ausstößt. The Good Girl dreht sich um und schreit „Whoohoo!“ und ja!“

Animationen sind nicht nur beschränkt auf die beiden Damen entweder weil Sie auch Symbole siehe Aktionen durchführen, wenn sie in Gewinnkombinationen erscheinen. Die schlechte Katze faucht, die gute Katze betet, und die allgemeinen Buchstaben nach oben und unten folgende gewinnt.

Musik

Was die Musik angeht, sind Standard-Sounds einen kalten Wind und gelegentliche Schreie im Hintergrund. Wenn Sie jedoch die Rollen unter gutem Modus drehen, werden Sie eine Engel Melodie hören; wenn Sie die Rollen unter Bad-Modus drehen, hören Sie Rock n‘Roll zu spielen.

Gut Modus und Bad-Modus

Wie bereits erwähnt, ist die einzigartige Aspekt dieses Schlitzes die Fähigkeit, zwischen Gut Modus und Bad-Modus zu ändern. Zum Umschalten zwischen den Modi, benutzen Sie einfach die kleinen Meter am unteren Rande der Rollen.

Gute Laune Wenn Sie guten Modus wählen, werden Sie bei einer höheren Frequenz gewinnen, aber Ihre Auszahlungen werden kleiner sein. Ihr Wild-Symbol ist der Halo, die in einem 1x oder 2x Multiplikator ergibt und treten auf den Walzen 1, 2 und 3. Die Halo bieten auch die höchste reguläre Auszahlung während dieses Modus bei 2.500 Münzen, wenn fünf Mal in einer Gewinnlinie erscheinen. Bad Mode In Bad Modus gewinnt sie bei einer niedrigeren Frequenz, aber Ihre Auszahlungen sind größer. Ihr Wild-Symbol ist der Heugabel, die zwischen einem 1x und 4x Multiplikator bietet und treten auf den Walzen 3, 4 und 5. Der Heugabel ist auch das höchste zahlenden Symbol des Spiels insgesamt, da es 5.000 Münzen liefert, wenn fünf Mal in einer Gewinnlinie landen.

Sie können auch eine dritte Option wählen, die beide zur gleichen Zeit, um den guten und schlechten Modus spielt.

Das ist natürlich spannend, weil Sie eine schöne Mischung aus häufigen Siegen und großen Auszahlungen erhalten. Allerdings ist der Nachteil, dass Sie müssen Ihren Gesamteinsatz verdoppeln, da Sie beiden Seiten spielen.

Wett-Optionen

Wie für Wettmöglichkeiten, können Sie 1 15 Gewinnlinien verwenden, Münzwert von $ 0,02 bis $ 0,50 und 1 5 Münzen auf jeder Zeile Pay spielen ändern. Dies sorgt für einen Mindesteinsatz von $ 0,02 in Gut oder Schlecht-Modus und mindestens 0,04 $ Wette im gemischten Modus.

Sie können auch eine Reihe von Optionen verwenden Gameplay Ihren Wünschen anzupassen. Zum Beispiel können Sie Musik ein- / auszuschalten, verwenden Sie den Turbo-Modus, ändern Sie die Grafikqualität und Auto-Dreh die Walzen für 5 100 Spins.

Good Girl Bad Girl Slots Bonus

Good Girl Bad Girl bietet tatsächlich zwei verschiedene Bonus-Features oder vier insgesamt, wenn man bedenkt, dass sie leicht verändert, je nachdem ob Sie spielen als gut oder schlecht.

Klicken Sie Me-Funktion

Der erste Bonus ist eine einfache Click Me-Funktion, die entsperrt, wenn Sie den Halo und Heugabel Wilds nebeneinander bekommen. Diese Runde sieht man mit 4 Geschenk-Box vorgestellt, und Sie wählen eine einen kleinen Gewinn, mittleren Sieg, großen Sieg oder ein Collect Symbol zu offenbaren.

Es gibt einige geringfügige Unterschiede in der Klicken Me Runde je nachdem, ob Sie in gut oder schlecht Modus spielen. Der erste Unterschied ist, dass die Boxen weiß sein, wenn Sie gut und schlecht sind, wenn Sie schwarz sind.

Je wichtiger Unterschied ist, dass kleine / mittlere Preise in leuchtenden Kästen und den großen Preis enthalten sind / Collect Zeichen sind in nichtglimmenden Boxen während Gut Modus. Wenn Sie Bad-Modus, kleine / mittlere Preise sind in nichtglimmenden Boxen, während die große Gewinn / Collect Zeichen sind in leuchtenden Boxen spielen.

Money Wheel

Der zweite Bonus ist ein Money Wheel, die Kredite, Freispiele und einen progressiven Jackpot enthält, der auf max Wetten nur verfügbar ist. Dieser Bonus wird ausgelöst, wenn Money Wheel Symbole in den Walzen 1, 3 und 5 erscheinen.

Angenommen, Sie sind in gutem Modus spielen, fliegt der Engel in den Himmel auf und führt zu einem blauen Preis Rad mit kleineren Top-Auszahlungen, aber Sie sind zumindest garantiert etwas zu gewinnen. Wir spielten die guten Rad dreimal und gewann 50 Credits einmal und 4 Credits zweimal.

Wenn Sie in Bad-Modus spielen, nehmen die Dämon Mädchen, das dich in einen brennenden Höhle, wo ein graues Rad mit größeren Spitzenpreise erwartet, aber auch das Risiko, dass Sie am Ende mit nichts. Dieses Rad verfügt über drei verschiedene Null Plätze, und wir konnten bei zwei Gelegenheiten mit nichts zu Fuß entfernt und 16 zum dritten Mal frei dreht.

Wenn das Geld Rad im gemischten Modus Triggern, werden Sie wählen, ob Sie das gute Rad oder schlecht Rad spielen möchten.

Double Up Eigenschaft

Normalerweise, wenn Sie eine Slots-Funktion verdoppeln gesehen haben, haben Sie sie alle gesehen. Aber Good Girl Bad Girl fügt mehr Unterhaltung auf den Prozess der versucht, Ihre Gewinne zu verdoppeln.

Erstens, wenn Sie die Double-Up Option klicken, sowohl das Good Girl Bad Girl und in den Himmel fliegen, wo eine Münze auf einer Wolke sitzt. Sie können dann entweder drehen Sie die Münze auf der guten Seite oder die schlechte Seite.

Vorausgesetzt, dass Sie die schlechte Seite wählen und zu gewinnen, lassen die Dämon Mädchen ein großes Lachen, während der Engel den Kopf schüttelt nicht. Wenn Sie mit der guten Seite zu gewinnen, schreit der Engel „Ja!“ während der Dämon Mädchen lässt einen wütenden Brüllen.

Der Verdopplungsprozess ist natürlich das gleiche wie jedes anderes Spiel, aber die zusätzlichen Extras / Animationen, die Good Girl Bad Girl fügt machen diese doppelte up-Option im Wert von ein paar Mal versucht.