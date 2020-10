Myślisz o kupnie 425 milionów dolarów w Bitcoin? MicroStrategy zebrała pewne zasoby, które według niej powinieneś przeczytać.

W skrócie

MicroStrategy kupiła Bitcoin za 425 milionów dolarów, co czyni go głównym składnikiem aktywów rezerwowych.

Firma technologiczna stworzyła teraz zasoby dla firm rozważających zakup Bitcoinu.

Większość zasobów odnosi się do decyzji MicroStrategy o zakupie Bitcoinu.

Michael Saylor, dyrektor generalny MicroStrategy, kupił Bitcoin za 425 milionów dolarów we wrześniu i sierpniu w czasie tegorocznej rundy byków. Zakup oznaczał, że firma technologiczna o wartości miliarda dolarów, licząca się jako BlackRock, Vanguard i jeden z największych na świecie funduszy emerytalnych jako inwestorzy, posiada obecnie większość swoich aktywów rezerwowych w Bitcoin.

Dziś Saylor wydał „kuratela zasobów“ przygotowana przez firmę, przeznaczona dla „każdej firmy lub inwestora, który uważa Bitcoin za skarbowy środek rezerwowy“.

Zasoby te obejmują „niektóre z materiałów referencyjnych, na których oparliśmy się przy podejmowaniu decyzji“, powiedział dziś na tweetrze.

Większość z nich to wywiady z samym Saylorem lub artykuły na temat decyzji MicroStrategy o zakupie Bitcoinu. Wyróżnia się występ Saylora w The Pomp Podcast, którego gospodarzem jest wpływowiec Bitcoin System Anthony Pompliano, a także różne artykuły napisane na jego temat.

Główną radą Saylora dla inwestorów wydaje się więc być obserwowanie go w akcji i, przypuszczalnie, robienie tego samego.

Inne źródła to „Internet pieniędzy“, zbiór rozmów adwokata Bitcoina Andreasa Antonoplousa, a także link do jednej z takich rozmów.

Jest też biała księga dla Bitcoina, a także lista lektur, której kuratorem jest Instytut Satoshi Nakamoto i która rekomenduje artykuły sięgające lat 70.

Firmy inwestujące w Bitcoin dobrze by było, gdyby wzięły do ręki artykuł naukowy z 1978 roku, „A Method for Obtaining Digital Signature and Public-Key Cryptosystems“, który wydaje się sugerować źródło MicroStrategy.

To, i Lyn Alden „3 powody, dla których inwestuję w Bitcoin“ lub Vijay Boyapati „The Bullish Case for Bitcoin“.

Te zasoby pobudziły Saylora i MicroStrategy do masowego zakupu Bitcoina. Aby sprawdzić, czy są one dobre, warto będzie mieć oko na wyniki MicroStrategy.