Det er ingen spørsmål på dette tidspunktet at Bitcoin Circuit industrien går fremover med overraskende hastighet mot det kommende tiåret. Flere og flere mennesker ser verdien av å bli involvert i Bitcoin-verdenen, og det er noen nyheter som du kan synes det er viktig å lære før du gjør ditt neste trekk.

Det er viktig å huske på at nyhetene aldri slutter å komme inn når det gjelder denne bransjen, så vi bestemte oss for å gi deg en oversikt over noen av de mest relevante tingene som skjer akkurat nå i denne bransjen.

Twitter involvert i hackskandale

Svært viktige beretninger som den tidligere presidenten Obama og andre kjendiser er blitt hacket. Problemet er at hackerne brukte disse kontoene for å drive en promotering av cryptocurrency-svindel, og dette førte til mange problemer for de som trodde at de ble anbefalt å bli involvert av en kjendis.

Twitter jobber hardt for å sikre at ingenting som dette noen gang skjer igjen, men vi skal ennå se nøyaktig hvordan alt viser seg når det gjelder skaden som kan ha blitt gjort på de som falt for svindelen implementert av hackere.

Ulovlige gruvearbeidere stenger i Iran

Iran la ned over 1100 ulovlige bitcoin-gruveprosjekter i landet, og varslerne ble sagt å ha mottatt en belønning på 2400 dollar. Bitcoin-gruvedrift krever tillatelse, og dette er årsakene til at disse miniprosjektene ble merket som ulovlige, da de manglet riktig dokumentasjon for denne praksisen. Denne typen operasjoner blir belønnet, og det betyr at flere av disse ulovlige gruvene vil ende med å bli utsatt og stengt av myndigheter.

Bitcoin-prisen ser en økning på 1 000 kroner

Bitcoin har klart å vokse enda mer, og dette kommer i en tid da gull treffer den høyeste verdien den noensinne har hatt. Det er viktig å merke seg at antall søk på Google etter bokstavene BTC har rammet en høy tid hele tiden, og dette betyr at populariteten hvis Bitcoin vokser sterkere dag for dag.

Verdien av akkurat denne cryptocurrency er ekstremt tiltalende fordi du kan forvente at investeringen din vil vokse jevnt og trutt, og dette former seg til å bli et perfekt år og kanskje et perfekt tiår for Bitcoin investeringsmuligheter.

Dette er den typen boost som kan bli utrolig fordelaktig for de som fremdeles holder på myntene sine og ikke selger dem før de kan få mest mulig ut av investeringen.

Bitcoin SV er på vei oppover

Det er mange hensyn som folk tar før de engasjerer seg i kryptovalutaverdenen, men det er ingen tvil om at noen mynter kommer til å være mer attraktive enn andre. Noen mennesker i bitcoin-verdenen sier at bsv-mynt blir et av de beste alternativene som er tilgjengelige.

Det viktige når det gjelder å investere er å se verdien av mynten, og dette vil gi deg muligheten til å avgjøre om avkastningen vil være verdt risikoen. Til syvende og sist er dette et tålmodighetsspill og holder på myntene dine så lenge du kan. De som holder lengst og spår en økning i verdien, er de som ender med å selge for høyest fortjeneste.

Mega gruvegård brenner til grunn

Denne hendelsen kostet til slutt et beløp som er nærmere 10 millioner USD, og dette nivået av skade er definitivt noe som kan være veldig forstyrrende for potensielle investorer. Å være i stand til å beskytte gruvesider med best mulig alarmsystemer for å unngå brann å vokse og skade utstyr er viktig, men av en eller annen grunn var sikkerhetsnivået for dette formålet ikke optimalt.