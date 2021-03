UM BITCOIN DE $40.000, PROVAVELMENTE QUANDO O PREÇO QUEBRA A ZONA CRÍTICA DE APOIO

Um salto de alívio no mercado de Bitcoin na quinta-feira fez pouco para compensar seu viés de correção prevalecente, pois seu preço escorregou dentro de uma área crítica de apoio.

A taxa de câmbio BTC/USD atingiu um mínimo intradiário de $45.000 durante o início do pregão asiático na sexta-feira, baixando em até 22,90 por cento em relação ao seu recorde estabelecido no início desta semana. Os comerciantes mantiveram os $45.000 e os níveis em torno dele como suporte, dada a capacidade historicamente comprovada da gama de correções de limite de baixa.

CONFLUÊNCIA DE SUPORTE DE BITCOIN

No entanto, o último movimento negativo pareceu muito mais forte, aumentando as possibilidades de que o bitcoin estendesse seu declínio ainda mais para baixo.

„[Eu] estou de olho nos $44k – testados uma vez, mas uma quebra abaixo disso provavelmente mandará o preço de volta para $40k“, alarmou Josh Rager, o co-fundador do BlockRoots.com. „E se o preço der lugar a $40k – você sabe que vai custar de meio a 30 mil dólares“. [Ele] poderia saltar aqui – mas vai levar nível por nível/dia por dia“.

A meta negativa do Sr. Rager de $40.000 convergiu bem com a onda azul no gráfico acima.

Ela representa a média móvel simples de 50 períodos (50-SMA) no gráfico diário do Bitcoin. A onda tem sustentado a tendência de alta da moeda criptográfica ao longo de 2020. Muitos casos mostraram a quebra de preços abaixo do 50-SMA, mas apenas para recuperar a onda mais tarde para confirmar o viés de alta do mercado.

O modelo de piso do analista Willy Woo – que não tem nenhuma evidência de ter virado falso – também alerta sobre o suporte de preços difíceis perto de $39.000. O Sr. Rager concordou que a Bitcoin poderia cair para $40.000 nas próximas sessões enquanto formava um pavio em direção a $38.000-39.000. A moeda criptográfica pode retomar sua tendência de alta em um estágio posterior.

PISOS DE PREÇOS PSICOLÓGICOS

O bitcoin aumentou em quase 100% em 2021 para atingir um recorde histórico acima de 58.000 dólares. Seus ganhos apareceram com a crescente adoção institucional, liderada pelo investimento de US$ 1,5 bilhões da Tesla na moeda criptográfica e suas intenções de usar o token descentralizado como forma de pagamento por seus serviços e produtos.

Esta semana, o aplicativo de pagamento móvel Square anunciou que também tinha aumentado suas reservas de Bitcoin investindo outros US$ 170 milhões na moeda criptográfica. A empresa Jack Dorsey-headed havia adicionado 50 milhões de dólares de bitcoins a seu balanço no final do ano passado.

A empresa de business intelligence Nasdaq, a MicroStrategy também tomou uma decisão similar, mas maior, para aumentar sua exposição ao bitcoin. A empresa colocou $1,06 bilhões de dólares para comprar outro estoque de ativos digitais, elevando suas reservas totais de cerca de 71.000 BTC para mais de $90.500 BTC.

Todas as empresas revelaram as taxas médias às quais compraram Bitcoin. Para a Tesla, foi entre $35.000 e $40.000. O último investimento da MicroStrategy no mercado de Bitcoin chegou quando este estava sendo negociado acima de $52.000. Enquanto isso, a Square declarou que comprou a moeda criptográfica a um preço médio de pouco mais de $51.000.

Isso também aumentou a capacidade da Bitcoin de recuperar níveis acima de $50.000 nas próximas sessões, dada a exposição de alto perfil das empresas na moeda criptográfica acima dos referidos níveis.