So ändern Sie die Sprache für die Rechtschreibprüfung in PowerPoint 2013 und PowerPoint 2011 (Mac)

Einführung

Wir von SlideModel.com sind bestrebt, unsere Nutzer in jeder Phase der Präsentation bestmöglich zu unterstützen. Wir erhalten Fragen unterschiedlichster Art und stellen gezielte Informationen zur Verfügung, um unseren Nutzern zu helfen, ihre Präsentationsziele zu erreichen. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie die Korrektursprache (die Sprache, die von der PowerPoint-Grammatik-Engine verwendet wird, um die Rechtschreibung in den Textfeldern zu überprüfen) von PowerPoint 2013 (Windows-Version) und PowerPoint 2011 (Mac-Version) konfigurieren. Wir haben uns entschieden, beide Versionen zu erklären, da sich die Konfigurationsschritte leicht unterscheiden.

Konfigurieren der Rechtschreibprüfung in PowerPoint 2013

Diese Konfiguration ermöglicht es dem Benutzer, Rechtschreibung und Grammatik (auch für die Autokorrektur) mit verschiedenen Sprachen in derselben Präsentation zu überprüfen. Microsoft Office enthält Korrekturwerkzeuge, wie Wörterbücher oder Grammatikregeln, für verschiedene Sprachen.

Schritt 1

Navigieren Sie zur Multifunktionsleiste „Überprüfen“ oben in der Menüleiste und navigieren Sie zur Registerkarte „Sprache“. Wählen Sie auf der Registerkarte „Sprache“ das Untermenü „Sprache“. Es werden zwei Optionen angezeigt: „Prüfsprache festlegen“, mit der die Sprache für die Rechtschreibprüfung für die ausgewählten Textfelder oder Folien konfiguriert wird, und „Spracheinstellungen“, die eine komplexere Sprachkonfiguration wie Prioritäten, Wörterbücher usw. ermöglichen. Klicken Sie auf die Option „Sprache für die Rechtschreibprüfung festlegen“:

Schritt 2

Der nächste Schritt ist die Auswahl der Sprache, die Sie für die Rechtschreibprüfung verwenden möchten. Das Menü zeigt oben die „Standardsprache“ und unten die Liste der verfügbaren Sprachen.

Wenn Sie Schritt 2 ausführen und nur einige „Textfelder“ in Ihrer Präsentation auswählen. Die Prüfsprache wird nur für diese Textboxen festgelegt. Wenn Sie keine Textfelder auswählen, wird die Prüfsprache für die ausgewählten Folien festgelegt. Wenn Sie überhaupt keine Auswahl treffen, gilt die Prüfsprache für die gesamte Präsentation. Dies ist eine interessante Funktion, da sie es dem Benutzer ermöglicht, je nach Folie und Folieninhalt eine bestimmte Proofing-Sprache auszuwählen.

In diesem Schritt haben Sie die Möglichkeit, die Funktion „Rechtschreibung nicht prüfen“ zu aktivieren. Dadurch wird die Rechtschreibprüfung nicht ausgelöst, nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben.

Schließlich haben Sie die Möglichkeit, eine Standardsprache auszuwählen. PowerPoint wird die folgende Warnung auslösen, da diese Einstellung nicht nur das Verhalten Ihrer Präsentation, sondern auch das der nachfolgenden Präsentationen verändert:

Schritt 3

Der nächste Schritt beschreibt, was passiert, wenn Sie in Schritt 1 die Option „Spracheinstellung“ wählen. PowerPoint öffnet ein komplettes Menü, mit dem der Benutzer die Verwendung von Sprachen und Wörterbüchern in PowerPoint anpassen kann.

Die Abschnitte „Anzeige- und Hilfesprachen wählen“ und „Bildschirmtipp-Sprachen wählen“ sind nicht Gegenstand dieses Tutorials. Der Abschnitt „Bearbeitungssprache wählen“ des Menüs ist derjenige, der in den Anwendungsbereich fällt und es dem Benutzer ermöglicht, zusätzliche Proofing-Sprachen hinzuzufügen. Dieses Menü hat die gleiche Wirkung wie das in Schritt 2 beschriebene, mit dem Unterschied, dass es auch die Konfiguration des Tastaturlayouts und der Standardsprache ermöglicht, alles im gleichen Fenster. Falls Sie zu Schritt 2 kommen und Ihre Proofing-Sprache nicht in Ihrer Office-Version installiert ist, müssen Sie das Menü von Schritt 3 öffnen und Ihre bevorzugte Sprache installieren. Der Benutzer kann die Sprachprioritäten über die Reihenfolge der Präferenzen in der Liste konfigurieren.

Schritt 4

Sobald Sie Ihre Prüfsprache ausgewählt haben, können Sie die Rechtschreibprüfung über die Multifunktionsleiste Überprüfen > Registerkarte Prüfen > Schaltfläche Rechtschreibung aktivieren.

Schritt 5

Sobald die Rechtschreibprüfung ausgelöst wurde, überprüft das Programm die Textfelder der Präsentation und sucht nach Grammatik- oder Rechtschreibfehlern in der konfigurierten Sprache. Sobald ein Rechtschreibfehler gefunden wird, öffnet sich eine rechte Seitenleiste mit Korrekturvorschlägen und Aktionsschaltflächen, über die der Benutzer die nächsten Schritte auswählen kann.

Der Benutzer kann diese Schritte für alle Sprachkonfigurationen wiederholen, die zum Prüfen benötigt werden.

Konfigurieren der Sprache für die Rechtschreibprüfung in PowerPoint 2011 (Mac)

In Apple Mac PowerPoint (Version 2011) ist die Sprachkonfiguration etwas anders, hauptsächlich weil die Wörterbucheinstellung von Mac OS nicht so eng integriert ist wie die von Windows und Office 2013.

Schritt 1

Um die Proofing-Sprache in PowerPoint 2011 (Mac) zu konfigurieren, müssen Sie in der oberen Menüleiste Ihres Mac OS PowerPoint zum Menü „Werkzeuge“ navigieren und die Option „Sprache“ auswählen. Es erscheint ein Popup-Fenster mit der Liste der installierten Proofing-Sprachen. Wie in der Windows-Version gilt diese Proofing-Sprache für die Auswahl, die Sie zuvor getroffen haben (Textfelder, Folien oder die gesamte Präsentation).

Sobald die Sprache ausgewählt ist, kann der Benutzer die Rechtschreibprüfung über das Werkzeugmenü auslösen. Die Aktionen sind in beiden PowerPoint-Versionen fast identisch, aber das Fehlen der Option in der Multifunktionsleiste „Überprüfen“ hat sich für einige Benutzer als verwirrend erwiesen, weshalb wir diese Klarstellung vorziehen.

Schlussfolgerung

Das Konfigurieren der Prüfsprache in PowerPoint 2013 r 2011 (Mac) ist ein einfacher Prozess von 3 Schritten. Die Werkzeuge sind so leistungsfähig, dass mehrere Prüfsprachen in derselben Präsentation möglich sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie die erforderlichen Prüfwörterbücher installiert haben.