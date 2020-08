Les haussiers BTC / USD se concentrent sur la cassure de la résistance à 11 500 $; une décision qui ouvrirait la voie à des gains supérieurs à 12 000 $. La pièce se situe actuellement au-dessus de 11 245 $, tandis que la poursuite de la reprise est limitée par la résistance locale de 11 300 $. Cependant, la récente baisse qui s’est produite aux premières heures d’aujourd’hui a en fait été utile pour Bitcoin System, car l’indicateur technique RSI (14) se déplace autour de 67 niveaux alors que la pièce se prépare pour la prochaine étape.

Bitcoin monterait-il ou diminuerait-il?

Le prix du Bitcoin a refusé de bouger et reste en consolidation malgré une cassure au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours. Les taureaux ont établi un plus bas plus haut et n’ont besoin que de grimper au-dessus de 11500 $ pour confirmer une tendance haussière quotidienne. Actuellement, la tendance est en faveur des haussiers et si la situation reste inchangée, le BTC / USD pourrait continuer à grimper vers le nord.

De plus, la résistance est prévue à 11 600 $ et 11 800 $

Si la pièce réduit la congestion des vendeurs dans ces domaines, il y a une chance qu’un nouveau chemin vers des niveaux de résistance de 12 000 $, 12 200 $ et 12 400 $ puisse être créé. Pour le moment, toute l’attention doit être consacrée à surmonter l’obstacle à 11 500 dollars et à défendre le soutien à 10 800 dollars. Pendant ce temps, descendre en dessous de 10800 $ pourrait probablement demander des soutiens à 10 400 $, 10 200 $ et 10 000 $ respectivement.

Sur le graphique de 4 heures, il existe plusieurs obstacles techniques importants en dessous et au-dessus du prix actuel au niveau de 11 248 $. Cela signifie que BTC / USD peut passer suffisamment de temps à consolider les gains aux niveaux actuels alors que le RSI (14) se déplace latéralement.

Pendant ce temps, à long terme, la tendance reste haussière tant que le prix est supérieur à 11 000 $. Le niveau de résistance potentiel est situé à 12 000 $ et plus, tandis que les supports les plus proches sont sous la limite inférieure du canal à 10 600 $ et moins.