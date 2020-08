O preço do Bitcoin caiu ligeiramente depois de testar $12.000 mais cedo na segunda-feira, com os especialistas esperando um rally para uma nova alta em 2020.

O preço do Bitcoin cruzou temporariamente a marca de $12.000 pela segunda vez em menos de uma quinzena, mas mais uma vez viu uma rápida retirada, caindo $500 no processo. Os especialistas dizem que qualquer ação sustentada acima de $12.000 poderia ver os melhores testes de criptografia de moedas de vários anos, talvez em busca de seus $19.800 de alta de todos os tempos (ATH).

Os analistas de mercado dizem que o dinheiro inteligente continuará a fluir para ativos como o (BTC) e o ouro enquanto os investidores procuram se proteger contra o rebaixamento da moeda. Tanto o BTC quanto o ouro parecem estar avançando ao longo de trajetórias de ação de preços semelhantes, com este último cruzando recentemente $2.000 por onça, pela primeira vez.

O BTC enche a lacuna de futuros causando a queda de cotação

O preço do Bitcoin viu um leve retrace de 4% depois de cruzar $12.000 mais cedo na segunda-feira (10 de agosto de 2020). A queda significa que a BTC preencheu a última lacuna de futuros da CME Bitcoin em US$ 11.700.

Bitcoin tentou quebrar a marca de $12.000 duas vezes nas últimas duas semanas, com ambas as tentativas vendo uma pequena correção.

A maior criptografia por capitalização de mercado é de 64% até o momento (YTD), tornando o BTC um dos ativos com melhor desempenho em 2020. Apesar de uma queda para $3.800 durante a venda no mercado de Black Thursday, o preço do Bitcoin se recuperou e pode muito bem estar a caminho de estabelecer um novo patamar acima de $12.000.

Desde o momento em que foi escrito, o preço da Bitcoin está em tendência de alta, afastando-se da queda de $500, procurando testar novamente o nível de resistência de $12.000. Acima de $12.000, a BTC provavelmente encontrará a próxima resistência entre as faixas de preço de $12.900 e $13.000, um nível não alcançado desde meados de junho de 2019.

A quebra do preço do Bitcoin acima de uma resistência de vários anos poderia colocar um selo definitivo no argumento do mercado de touros para a BTC. Com a redução pela metade ocorrida em maio, o otimismo tem sido gerado por uma marcha da Bitcoin para outro recorde, como tem sido o caso de todos os outros eventos anteriores de subsídio para o bloco.

Aumento do preço do Bitcoin Propelling Capital Asiático de Combate

Tweeting na segunda-feira, o Bitcoin permabull Max Keiser identificou o aumento das tensões econômicas e políticas na Ásia como parte da força propulsora para o aumento do preço do Bitcoin. De acordo com Keiser“ „A fuga de capital da Ásia está levando o Bitcoin Express“.

#Bitcoin up com o aumento das tensões na Ásia

Voo de capital para fora da Ásia levando o #Bitcoin Express

Você não pode levá-lo com você, a menos que seja Bitcoin – então você pode levá-lo TUDO com você

(Algo quase impossível com o Ouro)

– Max Keiser (@maxkeiser) 10 de agosto de 2020

O proponente do BTC destacou a portabilidade do Bitcoin em contraste com o ouro como uma das principais razões de sua preferência em relação a este último na movimentação da riqueza através de localizações geográficas. Nos últimos anos, a Bitcoin se tornou popular na transferência de fundos entre fronteiras por taxas quase insignificantes, com as baleias podendo movimentar centenas de milhões de dólares sem ter que utilizar bancos ou outras instituições financeiras.

Com os Estados Unidos e a China aumentando cada vez mais sua agitação econômica, os chineses ricos podem procurar transferir suas fortunas para fora do país para evitar qualquer desvalorização por causa do rebaixamento da moeda. Fora da Ásia, grandes economias como os Estados Unidos e a União Européia (UE) estão preparadas para novos planos de gastos de estímulo para desencadear a recuperação econômica.

Em julho, os líderes da UE aprovaram um pacote de gastos de US$ 2 trilhões enquanto o Congresso dos EUA planeja avançar com outra rodada de pagamentos de cheques de estímulo para apoiar os americanos desempregados. Os analistas de mercado dizem que estas ações causarão uma desvalorização adicional da moeda que poderá impulsionar ativos de refúgio como o BTC a novos patamares.