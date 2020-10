Multiplizieren Sie Ihre Bitcoins mit dieser Methode

Eine neue Plattform hat in letzter Zeit in der Krypto-Community Wellen geschlagen, indem sie darauf hinweist, dass Sie Ihre Bitcoin nahezu risikofrei für sich arbeiten lassen können.

ArbiSmart ist eine vollautomatische, von der EU lizenzierte Kryptoarbitrage-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Gelder in Fiat oder Krypto bei Bitcoin Rush einzuzahlen und dann mit Ihrem Tag weiterzumachen, während der fortschrittliche KI-basierte Algorithmus der Plattform Ihnen ein stetiges, zuverlässiges passives Einkommen verschafft.

Wie ist das möglich? Was ist, wenn der Bitcoin-Preis fällt?

Kryptoarbitrage gilt als eine der risikoärmsten Anlageformen. Der Grund dafür ist, dass im Gegensatz zum regulären digitalen Währungshandel bei der Kryptoarbitrage ein Szenario ausgenutzt wird, bei dem eine einzige Währung vorübergehend an mehreren Börsen gleichzeitig zu unterschiedlichen Preisen erhältlich sein kann.

Der allgemeine Kursverlauf von Bitcoin ist für die Fähigkeit der ArbiSmart-Plattform, Ihnen einen Gewinn zu erwirtschaften, irrelevant. Das automatisierte System kann mehrere Aufgaben gleichzeitig mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz ausführen. Es scannt 35 verschiedene Börsen gleichzeitig, um eine Münze zu identifizieren, die kurzfristige Preisunterschiede aufweist. Das System kauft die Münze dort, wo sie zum niedrigsten verfügbaren Preis angeboten wird, und verkauft sie dann sofort an der Börse, wo sie zum höchsten verfügbaren Preis angeboten wird, um einen Gewinn zu erzielen, bevor die vorübergehende Preisdifferenz ausgeglichen wird.

Kann man ArbiSmart meine Ersparnisse anvertrauen?

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente von ArbiSmart ist, dass das Unternehmen über eine EU-Lizenz verfügt. Als vollständig regulierter Finanzdienstleister erfüllt es strenge Anforderungen zum Schutz der Integrität von Kundenkonten. Es gibt eine obligatorische Aufsicht mit regelmäßiger externer Rechnungsprüfung sowie Sicherheitsvorkehrungen einschließlich eines Versicherungsfonds, der das gesamte Kundenkapital abdeckt, Anti-Geldwäsche- und ID-Überprüfungsverfahren sowie Sicherheitsprüfungen auf höchstem Niveau, Datenverschlüsselung und Sicherheitsprotokolle.

Darüber hinaus zeigt die leichte Zugänglichkeit des Supports, dass das Unternehmen die Rechenschaftspflicht gegenüber seinen Kunden bei Bitcoin Rush ernst nimmt. Plattformbenutzer können engagierten, persönlichen Support über mehrere Kanäle erhalten und müssen sich nicht mit einem geistlosen Chat-Bot herumschlagen.

Wenn es jedoch um einen neuen Kryptospieler geht, ist der wichtigste Test, was die Gemeinschaft denkt.

Was sagen die Leute über das Unternehmen?

Nun, wenn man sich Social-Media-Seiten wie Facebook, Telegram und Twitter ansieht, scheint es keine roten Fahnen zu geben, und das Feedback ist insgesamt sehr positiv. Das Unternehmen hat einen großartigen Ruf und einige ziemlich enthusiastische Kundenbewertungen.

Muss ich ein ganzes Jahr warten, um einen Gewinn zu sehen?

Die ArbiSmart-Plattform bietet jährliche Renditen zwischen 10,8% und 45%, je nach dem, welchen Betrag Sie einzahlen. Das Unternehmen legt den genauen Betrag, den Sie auf jeder Kontoebene erwarten können, sowohl auf jährlicher als auch auf monatlicher Basis fest.

Wenn Sie beispielsweise 25.000 € einzahlen, verdienen Sie 24 % pro Jahr, was einem passiven Einkommen von 6.000 € entspricht, und auf monatlicher Basis verdienen Sie 2 %, was 500 € entspricht. Die Gewinne werden täglich verdient und können jederzeit in Bitcoin Ethereum oder Euro abgehoben werden. Das Geld, das Sie erhalten, wird also bis zum genauen Tag der Auszahlung berechnet.