De officiële overwinning van Joe Biden heeft de cryptomarkt naar het zuiden gedreven. Ondanks een mooi herstel is Bitcoin onder de $ 15.000 getankt, terwijl de altcoins in het rood zijn begraven.

De officiële verkiezing van Joe Biden tot de 46e Amerikaanse president resulteerde in een scherpe duikvlucht voor Bitcoin en de rest van de cryptocurrency-markt. Terwijl BTC op het laagste punt van zaterdag dumpte naar een dieptepunt van $ 14.350, verloor de totale marktkapitalisatie gisteren op een gegeven moment bijna $ 30 miljard.

Biden’s verkiezing dreef BTC omlaag?

De afgelopen week was behoorlijk indrukwekkend voor Bitcoin Era. De primaire cryptocurrency ging de verkiezingsdag op 3 november binnen voor ongeveer $ 13.300. De onzekerheid die daarop volgde, dreef het actief naar een nieuw jaarlijks hoogtepunt van bijna $ 16.000. Dit was ook het hoogste prijsniveau dat BTC sinds januari 2018 had geregistreerd.

Na zijn hoogtepunt keerde Bitcoin enigszins terug, maar bleef het handelen boven de $ 15.000. De situatie veranderde gisteren echter nadat de officiële aankondiging brak dat de voormalige vice-president Joe Biden de zittende Amerikaanse president Donald Trump heeft verslagen en in januari 2021 aantreedt.

Zoals CryptoPotato meldde , reageerde BTC met een krachtige prijsdip , wat resulteerde in een intraday-dieptepunt van $ 14.350 (op Bitstamp). Een klassiek „koop het gerucht, verkoop het nieuws“ -evenement.

Bitcoin heeft sindsdien het grootste deel van zijn verliezen goedgemaakt en flirt momenteel met het niveau van $ 15.000. Toch is dit nog steeds een daling van 3% op 24-uurs schaal.

Slechts een dag na het in kaart brengen van indrukwekkende twee- en zelfs driecijferige prijspompen, zijn de meeste altcoins sterk gedaald ten opzichte van hun USD-waarde.

Gisteren sprong Ethereum sinds begin september naar zijn nieuwe hoogtepunt op $ 470. In de volgende uren daalde ETH naar $ 425. Hoewel het terug is gestegen tot $ 440, is ETH nog steeds met bijna 5% gedaald.

De daling van Ripple is vergelijkbaar op een 24-uursschaal en XRP heeft moeite om boven de $ 0,25 te blijven

Bitcoin Cash (-5%), Binance Coin (-4%), Chainlink (-8,5%), Polkadot (-8,5%), Cardano (-8%) en Litecoin (-7%) staan allemaal diep in het rood .

Zoals verwacht, vertoonden de altcoins met een lagere cap een nog hogere volatiliteit. Energy Web Token is met 12% gedaald, ABBC Coin (-11%), Solana (-10,5%), Compound (-10%), Algorand (-10%) en Ren (-10%) hebben allemaal dubbel verloren cijferpercentages.

Over het algemeen is de cumulatieve marktkapitalisatie van alle cryptocurrency-activa gedaald van $ 450 miljard naar $ 433 miljard. Bovendien toonde het slechts een paar uur geleden $ 423 miljard.