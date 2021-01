Während die meisten führenden Börsen in den USA begonnen haben, ihre Türen für XRP zu schließen, stemmt sich Uphold gegen den Trend, trotz der SEC.

In Kürze

Uphold kündigte heute an, dass es den Handel mit XRP trotz der laufenden SEC-Klage nicht einstellen oder auslisten wird.

CEO JP Thieriot sagt, dass die Aktionen der SEC fatale Folgen für den gesamten Krypto-Markt haben könnten.

Die meisten führenden US-Kryptobörsen haben sich bereits dazu entschlossen, den XRP-Handel zu begrenzen oder zu entfernen.

Die meisten Kryptowährungsinvestoren und -händler hatten im Dezember und im neuen Jahr viel Grund zum Feiern. Aber die XRP-Armee sucht immer noch ihre Wunde, nachdem die US Securities and Exchange Commission eine Klage gegen das Krypto-Zahlungsunternehmen Ripple eingereicht hat und behauptet, dass XRP tatsächlich ein Wertpapier ist und dass die Verkäufe des Unternehmens an den Vermögenswert illegal waren.

Seit der Klage wurde vor zwei Wochen eingereicht, der Preis von XRP hat stark gesunken-gerade wenn die Krypto-Asset schien bereit, von seinem Status als „schlechteste Performance cryptocurrency“ in der Top 10 für zwei Jahre in Folge zu erholen.

Während die meisten großen Krypto-Börsen, wie Coinbase und Binance.US, haben bereits bewegt, entweder delist oder stoppen den Handel für das Token, es gibt mindestens eine, die gegen den Trend ist. Uphold, ein „anything to anything“ Austausch, die getan hat, über $8 Milliarden in kumulativen Handelsvolumen (nach seinen eigenen Zahlen), wird keine Maßnahmen ergreifen, um seinen Kurs auf XRP zu ändern, bis es eine endgültige Entscheidung gegen sie.

Unschuldig bis zum Beweis der Sicherheit

In einer Erklärung gab das Unternehmen heute bekannt, dass es XRP weiterhin unterstützen wird, bis ein endgültiges Urteil den Token zu einem Wertpapier erklärt.

„Wir vertrauen darauf, dass andere Exchanges wie BitQT eine ähnliche Haltung einnehmen werden, anstatt vor der Entscheidung des Gerichts ein Urteil zu fällen,“ sagte Uphold, vielleicht einen Schuss auf seine Konkurrenten, die präventiv Maßnahmen ergriffen haben, um vermutlich regulatorische Prüfung selbst zu vermeiden.

Uphold weiter kritisiert die Aktion der SEC, was darauf hindeutet, dass die Folgen ihrer Klage könnte sehr schädlich sein, um krypto-Investoren: „Ein wichtiger Teil der Aufgabe der SEC ist der Schutz der Verbraucher. Es ist schwer zu erkennen, wie ein Urteil, das XRP auf Null setzt und Kleinanlegern Verluste in Milliardenhöhe zufügt, mit diesem Auftrag vereinbar ist.“

Der CEO von Uphold, JP Thieriot, hatte sich bereits letzte Woche auf Twitter ähnlich geäußert. Neben der Feststellung, dass diese Firma nicht delist XRP, Thieriot warnte auch gegen die Eile zu beurteilen auf XRP, und die möglichen Auswirkungen, die Klassifizierung es eine illegale Sicherheit auf dem Markt als Ganzes haben würde.

„Was ist, wenn die Bestrafung der Handlungen einiger weniger Parteien nicht nur den XRP-Inhabern direkt schadet (von denen die meisten nach sieben Jahren der Untätigkeit wahrscheinlich von einer stillschweigenden Zustimmung ausgingen), sondern auch den Teilnehmern ähnlicher Projekte zu schaden droht?“ fragte Thieriot in einem Tweet.

Neben Uphold gibt es eine Handvoll anderer Handelsplattformen, die in den USA tätig sind, die vorerst eine „abwartende“ Haltung gegenüber XRP einnehmen. BTC Markets, zum Beispiel, hat gesagt, es hat keine Pläne zu fallen XRP im Moment, trotz der SEC-Klage. Und Revolut, während seine Benutzer zu warnen, dass XRP „könnte auf Null fallen,“ ist nicht stoppen Handel noch entweder, nach der Irish Times.