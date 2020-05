Iran verlässt die Rial inmitten einer hyperinflationären Krise und die Nachfrage nach Bitcoin steigt

Zerstört durch die lähmende Hyperinflation hat das iranische Parlament die Neudenominierung seiner Fiat-Währung – dem Rial – gebilligt und sie durch eine neue Währung, den Tom, ersetzt. Dem Plan zufolge soll jeder Toma 10.000 Rials wert sein.

Der Plan zur Neudenominierung entfernt im Rahmen der Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung des Landes effektiv vier Platzwerte (vier Nullen) aus der iranischen Landeswährung. Es handelt sich um eine Maßnahme, die ein Echo auf die Aktionen anderer Länder wie Venezuela und Simbabwe inmitten einer massiven Inflation darstellt.

Mit dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus ihrem Atomabkommen mit dem Iran und der Wiedereinführung der Sanktionen ist die wirtschaftliche Lage des Landes in eine Abwärtsspirale geraten. Auf der internationalen Bühne praktisch eingefroren, ist der Iran mit einer schweren Liquiditätskrise und Devisenknappheit konfrontiert.

Im Allgemeinen greifen Menschen, die in Ländern leben, die unter einer Wirtschaftskrise leiden, auf Kryptomien zurück, und zwar nicht nur als Mittel zur Erhaltung von Reichtum, sondern auch als Mittel zur Durchführung internationaler Transaktionen. Im Fall des Iran ist das nicht anders, wobei der Preis für Bitcoin beim Austausch zwischen Paaren wie LocalBitcoins sogar bis zu einem beträchtlichen Aufschlag von 300% steigt.

Der Iran verlässt den Wahlkampf inmitten der Hyperinflation, während LocalBitcoins BTC bei etwa 35.000 Dollar zu handeln scheint.

Irans Kampf gegen die Hyperinflation

Im Mai 2018 gab US-Präsident Donald Trump den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan – allgemein bekannt als der Atomdeal mit dem Iran – auf und verhängte erneut Sanktionen gegen Teheran. Diese Entscheidung übte enormen Druck auf die ohnehin fragile wirtschaftliche Lage des Landes aus. In einem Kommentar zu den Auswirkungen der US-Sanktionen gegen den Iran sagte Babak Behboudi, der CEO des Innovationsunternehmens Blockchain Synchronium

„Die US-Sanktionen sind das Hauptproblem der iranischen Wirtschaft in den letzten Jahren, die einen bedeutenden Teil der Wirtschaft lahmgelegt haben. In einer Wirtschaft wie der des Iran, in der ein bedeutender Teil der Wirtschaft nach wie vor in Staatsbesitz ist, verhindern diese Sanktionen wirtschaftliche Stabilität und Wachstum.

Während das Abkommen in Kraft war, war die iranische Wirtschaft offen für die internationale Arena und profitierte insbesondere von den gestiegenen Ölexporten. Tatsächlich führte der Präsident des Landes, Hassan Rouhani, seinen Wahlkampf 2017 auf der Grundlage von Programmen durch, die die Chancen nutzen würden, die das Abkommen mit den USA bietet.