Carbon Copy Cloner 5.1.28

Carbon Copy Cloner Backups sind besser als normale Backups. Stellen Sie sich vor, das Undenkbare passiert, während Sie unter Zeitdruck ein Projekt fertigstellen müssen: Ihr Mac reagiert nicht mehr und alles, was Sie hören, ist ein ominöses, sich wiederholendes Klickgeräusch, das von seiner Festplatte kommt. Mit gewöhnlichen Backups würden Sie Ihren Tag damit verbringen, in ein Geschäft zu eilen, um eine neue Festplatte zu kaufen und dann vor Ihrem Computer zu sitzen, um das Betriebssystem neu zu installieren und Daten wiederherzustellen.

Mit Carbon Copy Cloner bleiben Ihre Daten und die Daten des Betriebssystems auf einem bootfähigen Volume erhalten, das sofort einsatzbereit ist. Im Falle einer Katastrophe booten Sie einfach von Ihrem Backup und können Ihren Mac wieder benutzen. Tauschen Sie die defekte Festplatte aus und lassen Sie CCC das Betriebssystem, Ihre Daten und Ihre Einstellungen in einem einfachen Schritt direkt von der Sicherung wiederherstellen.

Jede Backup-Anwendung kann Ihre Daten sichern. Ein bootfähiges CCC-Backup wird auch Ihre Produktivität retten!

Merkmale:

Kompatibel mit OS X 10.10 Yosemite

Neu gestaltete Ein-Fenster-Oberfläche

Geplante Aufgaben bearbeiten

Menübalken-Anwendung

Aufgabenverlauf

Einfacher Ansichtsmodus

Aufgaben miteinander verketten

Aufgaben nur an Wochentagen oder Wochenenden ausführen

Erkennung von Aufgabenkollisionen (verhindert, dass zwei Aufgaben gleichzeitig in dasselbe Ziel geschrieben werden)

Backups nur ausführen, wenn eine Stromquelle angeschlossen ist

Administratoren authentifizieren sich immer nur einmal

Anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen

Befehlszeilenanwendung

Visuelle Schnellstart-Anleitungen

Bootfähige Backups

Intelligente Aktualisierungen

Backups nach einem Zeitplan ausführen

Backups auf lokal angeschlossenen Volumes

Backups auf Netzwerk-Volumes

Klonen einer Recovery HD

Haushaltslizenz

Disk Center

Geänderte und gelöschte Elemente archivieren

Aufgaben werden automatisch ausgeführt, auch wenn Sie nicht angemeldet sind

Sichern Sie auf einem anderen Mac

Skripte vor und nach dem Flug

Benutzerdefinierte Filter

Klon-Coach mit rechtzeitigen Ratschlägen zur Fehlerbehebung

Verfügbar in Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch

Was ist neu:

Version 5.1.28:

Es wurde ein logistisches Problem behoben, das dazu führte, dass die SafetyNet Pruning-Einstellungen für HFS+-formatierte Volumes nicht sichtbar waren.

Die Logik, mit der wir bestimmen, ob das Kopieren von Systemdateien auf einen entfernten Mac erlaubt ist, wurde angepasst.

Unter macOS 11.5.2 trat beim Kopieren von Dateien auf ein ExFAT-Dateisystem ein falscher „Attribut nicht gefunden“-Fehler auf. Diese Fehler werden nun unterdrückt.

Es wurde ein Absturz behoben, der Mojave und ältere Clients betraf, wenn das Fenster Aufgabenfilter verwendet wurde.