A ação de preços do Bitcoin tem sido extremamente lenta nas últimas semanas. A principal moeda criptográfica tem sido negociada entre $10.000 e $11.000 há aproximadamente cinco semanas, quase não se desviando. Isto resultou em indicadores de volatilidade Bitcoin como a largura das Bandas Bollinger a cair drasticamente, para níveis não vistos desde junho/julho.



Em junho e julho, o criptográfico também ficou preso em uma faixa de $1.000, variando continuamente. Devido à compressão nestes mercados, os analistas têm estado no limite, argumentando que a próxima quebra determinará em que direção este mercado se moverá a médio prazo.

Os analistas atualmente têm uma visão mista de curto a médio prazo devido à incerteza regulatória e às preocupações com o estímulo fiscal. Em uma base de longo prazo, a maioria dos analistas continua em alta no Bitcoin.

A PRÓXIMA QUEBRA DA BITCOIN SERÁ FUNDAMENTAL: EIS A RAZÃO

A bitcoin tem estagnado em uma faixa de $1.000 ao longo das últimas cinco semanas, já que os investidores do mercado legado também se tornaram incertos. A moeda criptográfica mal se desviou da faixa de $10.000 a $11.000 que tem negociado, exceto por blips que se estenderam por algumas horas, no máximo.

Com a consolidação, o futuro a médio prazo da Bitcoin se tornou incerto. Abaixo do BTC encontram-se níveis de suporte macro cruciais, e acima da moeda estão as resistências que poderiam desencadear comícios maiores se fossem retomados como suporte.

Mohit Sorout, sócio fundador do fundo Bitcoin Bitazu Capital, diz que a próxima jogada provavelmente ditará a direcionalidade deste mercado durante as „próximas semanas“. Isto quer dizer que a próxima jogada multi-percentual da BTC é de extrema importância para os comerciantes e investidores acompanharem.

Ele compartilhou este gráfico abaixo em 7 de outubro, que mostra que um indicador de seu movimento mostra que um movimento abaixo de $10.100 ou um movimento acima de $11.200 é suscetível de desencadear uma expansão em qualquer direção em que se mova.

O gráfico também indica que, nas últimas semanas, o volume tem estado em declínio. Isto corrobora as expectativas de que a próxima fuga de grandes volumes será importante.

O QUE É MAIS PROVÁVEL?

Os analistas têm opiniões mistas sobre o futuro a curto prazo da Bitcoin.

Uma razão pela qual os ursos têm a vantagem neste momento é que na terça-feira, o Presidente Donald Trump apresentou discussões de estímulo. Ele disse que o estímulo fiscal não deve ser discutido muito mais até depois das eleições. A eleição ocorrerá dentro de aproximadamente um mês a partir de agora.

As expectativas de outro projeto de lei de estímulo têm empurrado os mercados para cima nas últimas semanas. Portanto, a perda deste catalisador pode suprimir o lado positivo do mercado.

O S&P 500, o Bitcoin e o ouro escorregaram para baixo depois que esta notícia foi amplamente noticiada.