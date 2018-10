Überprüfung von 333 Palace

333 Palace Casino wurde 2013 gegründet und befindet sich im Besitz von Hermes Gateway Limited, Malta. Das Casino ist in Curacao lizenziert und bietet Spiele verschiedener Anbieter, darunter Net Entertainment, Leander Games, NextGen Games, 1×2 Gaming, B3W, Global Gaming Labs und Ezugi. Das Casino bietet eine ziemlich vielfältige Spielbibliothek und hat ein einfaches, aber effektives Banksystem, das sich auszahlt, auch wenn es langsamer ist als einige der Elite-Casinos da draußen.

Auswahl der Software und Spiele im Casino

Alle Spiele bei 333 Palace sind direkt in Ihrem Webbrowserfenster spielbar, und es gibt keine zusätzliche https://www.onlinebetrug.net/casino/ Software zum Herunterladen oder Installieren. Besonders beeindruckt hat mich die große Auswahl an Spielen und das Layout ist ordentlich genug, bestehend aus einer Standardrasterliste mit Spieletitelbildern. Die Spiele werden durch Registerkarten in allgemeine Kategorien wie Spielautomaten, Tischspiele, Video Poker, Lotteriespiele und virtuelle Sportarten unterteilt. Zusammen mit einem Suchfeld mit sofortigen Ergebnissen bietet der Slot-Bereich einige nützliche zusätzliche Filterfunktionen, mit denen Sie Spiele mit ähnlichen Themen oder Funktionen leicht finden können (denken Sie an „9-zeilige Fantasy-Themenspiele“). Alles in allem spiegelt die Seite den generisch klingenden Namen des Casinos wider und ist am Ende einfach, aber effektiv.

Es gibt Hunderte von Spielen in diesem Casino, darunter einige der besten Spielautomaten auf dem heutigen Markt. Einige der neuen Veröffentlichungen waren The Invisible Man, Steam Tower, Tornado und South Park Reel Chaos. Es gibt eine kleine Anzahl von progressiven Jackpot-Spielautomaten, aber damit wäre ich etwas beeindruckter gewesen, wenn 333 Palace die großen gepoolten Progressiven wie Mega Fortune und Arabian Nights angeboten hätte. Stattdessen scheint das Casino kleinere lokale Jackpot-Preise anzubieten, wobei der größte, den ich gesehen habe, der Tiki Wonders Jackpot ist, der zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels nur einen Tick über 39.000 $ wert war.

Ich war beeindruckt von dem Live-Dealer-Casino und Live-Spielen wie Bingo, die meine Aufmerksamkeit dank der hohen Produktionsqualität sogar etwas länger als die Tischspiele auf sich gezogen haben. Ein Spiel, das für mich an den Live-Tischen neu war, war Bet On Poker. Es ist ähnlich wie bei ein paar computergenerierten Spielen, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, wo ein Dealer mehrere Texas Hold’em Pokerblätter an einem Tisch austeilt und Sie können Wetten auf den Platz platzieren, von dem Sie denken, dass er die Hand gewinnt.

Bankwesen und Kundenbetreuung

Das Bankensystem des 333 Palace Casino bietet einen guten Kernbestand an Ein- und Auszahlungsdienstleistungen mit den meisten gängigen Kreditkarten und E-Wallets. Leider ist die Zahlungsgeschwindigkeit nichts, worüber man nach Hause schreiben sollte, da Auszahlungen für ein paar Tage reversibel gehalten werden, bevor sie verarbeitet werden, was dann weitere paar Tage dauert, selbst über eine E-Wallet wie Neteller oder Skrill. Es gibt Auszahlungslimits in diesem Casino, die für ein Net Entertainment Casino vergleichsweise niedrig sind. Eine Begrenzung von €1200 pro Tag, €5000 pro Woche und €15.000 pro Monat kann für diejenigen unter Ihnen mit größeren Banknoten eine Pause einlegen.

Der Kundensupport ist angemessen, da sie von 8 bis 24 Uhr MEZ Unterstützung per Telefon, E-Mail und Live-Chat anbieten. Der telefonische Support funktioniert über ein Rückrufsystem, bei dem Sie Ihre Nummer hinterlassen und ein Supportmitarbeiter Sie kontaktiert. Ich mag die Art und Weise, wie das funktioniert, da es mir Geld bei potenziellen Ferngesprächen spart. Wie üblich hätte ich es vorgezogen, die 24 Stunden am Tag verfügbaren Vertreter zu sehen, aber ich fand die Vertreter sachkundig und hilfreich, als ich sie messaged.