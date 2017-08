Von allen Wetten Sie auf Fußball platzieren können, sind Summen die einfachste. Sie sind auch unglaublich beliebt, wegen ihrer Einfachheit teil. In der Tat ist es nur die Point-Spread-Wette, die immer beliebter für den Fußball ist. Es gibt viele Fußball-Wettern, die immer nur Point-Spread und insgesamt Wetten platzieren, und das ist kein schlechter Ansatz zu folgen. Sie wollen andere Einsätze prüfen, ob Sie zur Maximierung potenziellen Gewinne verpflichtet sind, aber es ist auf jeden Fall Geld von Festhalten an nur diese beiden gemacht werden.

Unabhängig davon, wie viele verschiedene Arten von Einsatz, den Sie verwenden, sollten Sie auf jeden Fall lernen, wie Summen Einsätze effektiv zu nutzen. Es gibt viele Fußball-Wetten Experten, die behaupten, dass sie die einfachste Art und Weise stellen die Buchmacher zu schlagen. Das ist zur Debatte unserer Meinung nach, aber es gibt keinen Zweifel, dass sie profitabel sein können.

Diese Seite deckt alle Grundlagen, die Sie über Wetten Fußball Summen kennen. Wir beginnen mit einer kurzen Erklärung für genau sie arbeiten, und dann Blick auf die Vor- und Nachteile dieser Art von Wette. Wir bieten dann einige hilfreiche Strategie Beratung, die Ihnen eine gute Chance, etwas Geld geben sollte.

Fußball Totals: Wie sie funktionieren

Totals Wetten werden auch als über / unter Wetten bekannt, das ist vielleicht eine bessere Beschreibung dessen, was sie sind. Ganz einfach, beinhalten wetten Wettbonus Liste verschiedener Anbieter sie, ob die Gesamtzahl der Punkte in einem Spiel erzielt wird, über oder unter als ein bestimmten. Die entsprechende Zahl wird durch je nachdem, was Macher oder Wettseite angegeben Sie verwenden, und sie bieten Chancen auf jeder der beiden Optionen.

Hier ist ein Beispiel für eine typische Summe Wette auf einem NFL-Spiel.

Seattle Seahawks

vs

Minnesota Vikings

Gesamt über 39,5 -110 unter 39.5 -110

Wenn Sie hier wetten wollte, haben Sie einfach bekam, um zu entscheiden, ob Sie die kombinierte Summe der beiden Teams Partituren denken, wird mehr oder weniger als 39,5 Wenn Sie mehr denken, Sie über wetten. Wenn Sie denken weniger, setzen Sie unter. Wenn Sie Recht haben, sind Sie bei den entsprechenden Chancen ausgezahlt. In diesem Fall sind sie -110, die für Einsätze dieser Art so ziemlich der Standard ist. Sie können unterschiedlich sein – zum Beispiel -105 auf der Unterseite und -115 auf dem über üblich – aber sie neigen dazu, ziemlich nahe an zu sein Geld zu glätten.

Sie wundern sich vielleicht, warum die angegebene Summe umfasst ist eine halbe statt eine ganze Zahl ist. Dies ist die Möglichkeit, einen Push zu verhindern, wo eine Wette weder Gewinne oder Verluste. Wenn zum Beispiel 40 der insgesamt war, Cashpoint dann würden alle Wetten müssen zurückerstattet, wenn der Gesamts genau war 40. So werden Sie Summen mit einem halben Punkt sehen sehr regelmäßig, obwohl man sie als ganze Zahlen tun sehen ziemlich oft zu .

Das ist so ziemlich alles, was es zu Fußball Summen. Wir haben sagen, sie waren einfach!

Pro & Contra von Fußball Totals

Unserer Meinung nach, Fußball Summen bieten drei Hauptvorteile. Diese sind wie folgt.

1 Unglaublich leicht zu verstehen 2 Perfekte Wette für Freizeit – Wetten 3 Mögliche mit einem relativ einfachen Ansatz zu gewinnen

Wir haben bereits auf den ersten Vorteile, indem Sie nur zeigen, wie einfach Einsätze dieser Art sind. Es gibt nichts über sie kompliziert und sogar ein Anfänger zu Wetten würde kein Problem zu verstehen, wie sie funktionieren.

Diese Einfachheit ist ein Teil des Grundes für den zweiten Vorteil auf der obigen Liste. Erholungs Wettern, die in erster Linie daran interessiert sind Spaß haben wollen nicht wirklich happybet mit den komplizierteren Aspekten der Wetten zu beteiligen, so unkompliziert Einsätze wie Summen sind perfekt in diesem Sinne. Es gibt auch die Tatsache, dass jeder wahrscheinlich einen fairen Anteil der Summen, um zu gewinnen, auch wenn sie nicht besonders geschickt sind. Man könnte erwarten, ganz zu gewinnen, auch wenn Sie nur über erraten wurden oder unter oder zufällig Kommissionierung.

Natürlich wollen Sie nicht Ihre Auswahl nach dem Zufallsprinzip zu machen wie kaum ein Rezept für Erfolg ist. Sie müssen einig Strategie anwenden, wenn Sie eine gute Chance zu gewinnen wollen, und die andere große Sache über Fußball Summen ist, dass man recht einfache Strategien anwenden kann, die Sie konsistente Gewinne auf machen können.

Im Interesse der Ausgewogenheit, sollten wir darauf hinweisen, dass es zu ein paar Nachteile zu Wetten dieser Art. Werfen wir einen Blick darauf werfen.

Wie wir bereits erwähnt, würden Sie wahrscheinlich nur eine angemessene Menge an Summen Wetten gewinnen oder unter wahllos durch die Auswahl. Dies liegt daran, zumindest theoretisch, eine Summe Wette ist etwa ein 50/50 Schuss. Das ist zum Teil der Punkt von ihnen, und was macht sie so eine ansprechende und einfache Wette. Sie sind im Grunde sogar Geld Sätze, wo man immer in der Nähe des Gewinnens auf eine 50% ige Chance hat.

Aber auch wenn Sie so viele wie die Hälfte Ihrer Summen Wetten gewonnen, würden Sie immer noch Geld insgesamt verlieren. Dies ist wegen des „VIG“, die Ladung Wettbewerbe.

Vig ist im Grunde eine Ladung, die Buchmacher für die Aufnahme Ihrer Einsätze machen.

Wenn Sie zum Beispiel für eine Point-Spread-Wette zurückblicken, die wir früher gab, werden Sie sehen, dass die Chancen für jedes Team -110 sind. Wie wir später erwähnt, ist dies über Standard für Einsätze dieser Art. Mit diesen Chancen, müssen Sie gewinnen $ 100 $ 110 für die Chance riskieren. Diese zusätzliche $ 10 ist effektiv, was die VIG ist. Auch wenn Sie auf eine noch Geld Proposition sind Wetten, dass Sie nicht Geld Chancen bekommen sogar.

Das bedeutet, dass, wenn Sie die Hälfte Ihrer Einsätze gewonnen, würden Sie $ 110 die Hälfte der Zeit racebets und gewinnen Sie $ 100 die andere Hälfte der Zeit verlieren. Dies würde zu einem Verlust führen. Sie müssen also mehr als die Hälfte gewinnen nur noch zu brechen.

Die VIG ist technisch gesehen ein Nachteil von jedem Einsatz, den Sie platzieren können, aber es ist besonders relevant für Summen Wetten. Dies ist zum Teil aufgrund der Tatsache, dass die Chancen immer um die sogar Geld Ebene, wo die VIG besonders auffällig ist. Es ist auch, weil die Buchmacher bei dem Preis up Summen Wettmärkte aber sehr gut, vor allem für NFL Spiele. Sie haben viel Erfahrung und eine Menge der verfügbaren Daten zu analysieren, so dass die Summen, dass sie gesetzt sind durchweg sehr nahe an der tatsächlichen Anzahl der Punkte erzielt. Dies macht es schwierig, nur um festzustellen, wie wahrscheinlich insgesamt über oder unter gehen wird.

obwohl Lassen Sie sich nicht diese Nachteile abschrecken. Auch wenn wir nicht so weit zu sagen, dass der Fußball Summen sind leicht zu schlagen gehen werden, glauben wir, dass jemand eine Chance, Geld von ihnen mit dem richtigen Ansatz hat.

Empfohlene Strategie für Fußball Totals

Wir bereits erwähnt, dass einer der Vorteile des Fußballs Summen Wetten ist, dass es möglich ist, Geld mit einem relativ einfachen Ansatz zu gewinnen. Wir werden nun den Ansatz skizzieren, die wir empfehlen,. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine breite Übersicht darüber, was Sie tun müssen, und Sie müssen noch einige Mühe in der Feinabstimmung diese Strategie in etwas setzen, die konsequent arbeiten. Es ist nicht etwas Magie-System, das Ihnen garantiert.

1 Machen Sie eine Basis – Vorhersage 2 Bewerben Appropiate Anpassungen und definieren eine Reihe 3 – Shop für die besten Linien

Machen Sie Ihre Basis Prediction

Der erste Schritt bei dem Versuch, die Gesamtpunkte für ein Fußballspiel vorherzusagen, ist eine Art von fester Formel anzuwenden, die Ihnen eine Basis Figur gibt aus zu arbeiten. Dies kann so einfach sein wie die Mittelpunkte für jedes Team in den letzten Spielen erzielen ausarbeitet und dann das Hinzufügen dieser beiden Summen zusammen. Das ist eine ziemlich grobe Option, aber es gibt Ihnen etwas zu arbeiten. Im Idealfall werden Sie ein wenig mehr wissenschaftlich sein, und das ist, wo Sie in die Bemühung zu setzen haben.

Sie sind unwahrscheinlich, dass nur durch eine Formel stolpern, das funktioniert, so dass Sie einige der Forschung und Analyse zu versuchen, mit etwas Geeignetes kommen müssen tun. Im Laufe der Zeit kann aber Sie gut in der Lage sein, eine Formel zu entwickeln, die mit einem gewissen Grad an Genauigkeit genau ist.

Anwenden von Anpassungen und Definieren eines Bereichs

Sobald Sie Ihre Basis Vorhersage haben, müssen Sie nun auf der Grundlage verschiedener Faktoren machen einige Anpassungen starten. Auch hier müssen Sie in dieser Phase einige ernsthafte Forschung zu tun. Die Idee ist, zu versuchen, genau zu verstehen, was zu betrachten Faktoren, und wie viel Einfluss sie sind wahrscheinlich zu haben. Hier sind einige Ideen für die Art von Faktoren, die Sie in Betracht nehmen sollten.

Der Point-Spread Eine große Verbreitung könnte eine hohe Punktzahl eines Spiels ist wahrscheinlich vorschlagen. Das Wetter Bestimmte Wetterbedingungen können die Gäste beeinflussen. Starke Winde, zum Beispiel, kann es schwieriger für offensive Spieler punkten. Verletzungen Wenn ein Team einen Schlüsseloffensivspieler fehlt, sind sie möglicherweise weniger gehen ins Tor gegangen, als Sie würden in der Regel erwarten. Umgekehrt, wenn ein Team einen Schlüsseldefensivspieler fehlt dann sind sie vielleicht mehr los zuzugestehen, als Sie in der Regel erwarten würden. Motivation Sie können nicht davon ausgehen, dass ein Team immer auf ihr maximales Potential erzielen wird. Sie könnten ein härteres Spiel in der folgenden Woche, zum Beispiel, und ihre Energie für diesen einen werden zu bewahren. Team Stile Die Art und Weise, in der Teams spielen, und wie ihre Stile ihren Widerstand auswirken wird, wird immer einen gewissen Einfluss auf die Anzahl der Punkte.

Mit allen Anpassungen vorgenommen, sollten Sie mit einem Bereich am Ende, dass Sie die gesamten für ein Spiel denken, fallen in. Geraten Sie nicht in die Falle zu versuchen, eine genaue Gesamtvorherzusagen, denn das ist nicht realistisch. Ein zwei oder drei Punktbereich ist genug für Sie dann, um zu bestimmen, ob eine Wettgelegenheit vorhanden ist. Als eine sehr breite Richtlinie, wenn entweder Ende des Bereichs von 5 bis 10% höher oder niedriger als die veröffentlichten insgesamt für ein Spiel, dann sollten Sie die entsprechende Wette zu machen suchen.

Lassen Sie uns sagen, dass Sie die Summe für ein Spiel vorausgesagt haben, werden 37-40 Punkte zum Beispiel. Wenn die Leitung auf 39 Punkte gesetzt ist, dann ist das richtig in der Mitte der Reihe und es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, eine Wette zu machen. Wenn die Leitung auf 41 Punkte gesetzt ist, dann ist eine Wette gerechtfertigt. Es gibt jetzt nur noch einen Schritt zu machen, bevor sie tatsächlich auf Ihr Geld.

Shopping für die Besten Linien

Nachdem wir die Spiele, die Sie hervorheben wollen wetten, und entschieden, welche Art und Weise Sie gehen zu wetten, ist es Zeit für die besten Linien herum zu kaufen. Dies ist ein entscheidender wichtiger Schritt, und eine, die viele Wettern nehmen scheitern. Die Quoten für Summen zur Verfügung können ganz erheblich zwischen verschiedenen Buchmachern und Wettseite, variieren und es sollte klar sein, dass Sie die besten Quoten bekommen Sie können. Bessere Chancen bedeuten bessere Auszahlungen.

Es ist nicht nur die Chancen, Sie obwohl zu suchen. Die tatsächlichen Summen können auch variieren. So ein Buchmacher könnte für ein Spiel bei 40.5, zum Beispiel die Gesamt eingestellt hat, während ein andere vielleicht 39.5 gegangen sind. Wenn Sie sich entschieden haben, die unter sein, dann ist es ein klarer Vorteil in unter 40,5 Wetten statt 39,5. Es ist nur ein Punkt, aber feine Ränder können den Unterschied bei Sportwetten machen.

Der einfachste Weg für die besten Linien zu kaufen ist Websites haben ein paar verschiedene Fußball-Wetten Websites. So stellen Sie sicher, dass Sie die seriösen und vertrauenswürdigen Orten Wette bleiben, wie die, die wir empfehlen.