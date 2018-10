Sicherheit und Fairness

Vor der Auszahlung müssen Sie Ihr Konto überprüfen und die Website ist in dieser Hinsicht sehr hilfreich. Es enthält eine Seite, die Beispiele von Ausweisdokumenten mit klaren und eindeutigen Anweisungen enthält, was zu zeigen ist und was zu verbergen ist, um sich selbst zu schützen. Leider wird dies alles durch die Anforderung, dass Sie die Dokumente dann per E-Mail an die Kasse senden, anstatt eine sichere Upload-Funktion bereitzustellen, im Stich gelassen. Die Kommunikation mit dem Bankensystem im Casino wird jedoch über eine SSL-Verbindung verschlüsselt, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Transaktionen mit dem Casino sicher sind. In Bezug auf Fairness und Auditierung veröffentlicht 333 Palace keine Auszahlungsprozentsätze außer den Spielen, wie z.B. von Net Entertainment, die sie in ihre Hilfedateien integriert haben. Es bietet den Spielern auch keine verantwortungsvollen Spielkontrollen über Dinge wie Einzahlungs- oder Einsatzlimits oder Selbstausschluss. Die Website empfiehlt Spielern, die Grenzen setzen möchten, sich an den Kundendienst zu wenden.

Fazit zur Casino App

333 Palace Casino ist ein Online-Casino, das ein nüchternes Aussehen, eine gute Spielauswahl und eine sehr gute Casino App hat, das zuverlässig, aber langsamer als ein Großteil der Konkurrenz ist. Allerdings gibt es sehr wenig über das Casino, das es als außergewöhnlich oder besser kennzeichnet als die vielen anderen Websites, die vergleichbare Spiele anbieten. Das Endergebnis ist, dass dies ein gutes, aber nicht großartiges Online-Casino ist.

Der Slot selbst ist sehr einfach aussehend, was ihn im Vergleich zu einigen Spielen der Konkurrenz veraltet aussehen lässt. Die Symbole des Spiels sehen fast wie eine Mischung aus Clip Art und Emojis aus, die von Ihrem Handy gezogen wurden. Sie finden eine Auswahl an Fischen (lila, blau, rot, gelb) sowie eine blaue Blume, rosa Blume, Mädchen, Tiki-Maske, Affe und Spieletitelsymbol. Es gibt auch ein Bonussymbol und eine Tiki-Maske mit Speeren.

Die Features im Spiel

Dazu gehören Joker, Streuungen und ein Puffer-Fischbonus. In diesem Spiel können Sie Symbole auswählen, um zu versuchen, einige große Geldpreise zu gewinnen. Wie die Symbole sind auch diese Merkmale sehr einfach. Das Spiel bietet ein Erlebnis, das an etwas erinnert, das man von einem Slot vor 15 Jahren bekommen hätte. Dennoch hat das Spiel etwas Charme, und wenn Sie niedlich aussehende Spiele mögen, kann dies für Sie sein.

Wenn Sie also Ihr Glück mit einem Slot testen wollen, der einen polynesischen Geschmack hat, dann ist Tiki Island ein Spiel, das Sie unbedingt in Betracht ziehen sollten.