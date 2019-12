Niedliche Namen, um deinen Freund zurufen

Mit süßen Namen aufzutreten, um deinen Freund anzurufen, mag eine lustige und romantische Aufgabe erscheinen, aber sei gewarnt:

Der Weg zum perfekten Namen ist voller Gefahren

Wenn Sie wissen wollen, wie man einen Mann beglückwünscht, kann man erkennen, dass es eine große Kluft zwischen dem, womit er sich privat und öffentlich wohl fühlt, gibt.

Vielleicht ist es kindisch, dass sich Männer so sehr darum kümmern, was ihre Freunde denken, aber die Wahrheit ist, wenn Sie „Kuschelwolken singen, können Sie hierher kommen“ über den Arbeitsgrill, seien Sie versichert, Ihre geliebten Kuschelwolken werden Scharlachrot schneller drehen, als Sie sagen können „Massenbüro-E-Mail“.

Warum sich die Menschen dafür entscheiden, sich gegenseitig mit seltsamen Sammlungen von Klängen und Halbwörtern zu beschwören, bleibt ein Geheimnis, aber dennoch ist es eine Tatsache, dass man in jedem entlegenen Winkel der Welt auf regoäugige Paare trifft, die sich gegenseitig Dinge wie „Bae“, „Piglet“ und, wenn man wirklich Glück hat, „Squidge Muffin“ oder etwas ebenso Monströses rufen.

Wenn du neu in der ganzen Beziehungssache bist, oder wenn du nur ein wenig uninspiriert bist, wenn es darum geht, süße Namen zu beschwören, um deinen Freund anzurufen, fürchte dich nicht; unten ist unser endgültiger Führer, geschrieben von einem echten menschlichen Mann!

Ein netter, einfacher Anstoß – es gibt nichts Trennendes an „Süße“. Sweetie ist Vanille, es ist stabil, ein todsicherer Hit; es sind die Tom Hanks der Spitznamen. Als ein Begriff der Kosename, der seit Jahrzehnten verwendet wird, hat er ein echtes Gefühl der Zuneigung zu ihm. Nicht so sehr für die jüngeren Generationen im Einsatz, aber immer noch ein solider Spitzname mit viel Laufleistung.

Wenn Sie kein R&B-Künstler der 90er Jahre sind, ist ‚boo‘ ein riskanter Zug: sicher hoch auf der Niedlichkeitsskala, aber gleichzeitig in Gefahr, das Territorium von ‚get a room‘ zu betreten. Auch als allgemeine Regel, wenn man betrachtet, wie man einen Kerl beglückwünscht, ist es normalerweise eine gute Idee, ihm Namen zu geben zu vermeiden, die auch einem Haustierhamster zugeschrieben werden konnten.

Sicher, wenn man ihn als „Tiger“ bezeichnet, fühlt sich der Mann cool an (wer will nicht gleichbedeutend mit dem König des Dschungels sein?), aber die Probleme ergeben sich, wenn man heiser murmelt, „die Soße, den Tiger“ über den Esstisch gibt und seine Schwiegermutter ihren Weißwein durch den Raum spuckt. Dein Sexualleben mag jenseits der Charts liegen, aber versuche vielleicht, einen Spitznamen zu wählen, der das nicht so offensichtlich schreit. Siehe auch: „Großer Junge“.

Wenn du den Stil und die Einstellung hast, diesen hier durchzuziehen, dann werde auf jeden Fall wild. Normalerweise ist es jedoch ein bisschen so, als würde man einen Menschen in der Öffentlichkeit als „Zucker“ bezeichnen – es scheint eine viel bessere Idee in seinem Kopf zu sein.

Darling‘ mag so britisch sein wie sintflutartiger Regen an einem Sommertag, aber es scheint, dass ein g‘ irgendwo auf seiner Reise über den Teich verloren gegangen ist. Für einen maximalen Effekt lässt sich „Darlin“ am besten mit einem schiefen halben Lächeln und einem südlichen Drawl aussprechen.

Töten Sie zwei Fliegen mit einer Klappe, indem Sie Ihre bessere Hälfte jedes Mal beglückwünschen, wenn Sie ihre Aufmerksamkeit erregen wollen! Siehe auch: wunderschön, sexy und schön (ja, Männer werden gerne auch als schön bezeichnet).

Hey, wenn deine Geliebte dich an ein großes orangefarbenes Gemüse erinnert, das die Leute herausschaufeln und an Halloween zeigen, um sich gegenseitig Angst einzujagen, wer sind wir dann?

Baby‘ als Kosename ist eines dieser Dinge, die Sinn machen, solange man nicht zu viel darüber nachdenkt, wie Wurstbrät oder die Handlung von Terminator. Wir werden vielleicht nie wissen, warum wir uns als Säuglinge bezeichnen, aber egal, „Baby“ oder „Baby“ sind seit langem ein Favorit von verliebten Paaren auf der ganzen Welt und finden sich in fast jedem Rock-Song, der jemals geschrieben wurde. Intim und niedlich, aber gleichzeitig so alltäglich, dass sie nicht erschaudern, ist „babe“ das Schweizer Taschenmesser der Kosenamen.

Wenn dein Freund Danny Zuko ist und du Sandy Olsson, dann mach einfach weiter. Wenn Sie jedoch (und ich nehme an, dass dies für die Mehrheit der Leser der Fall ist) kein lederbezogener, zigarettengeplagter Gymnasiast der 1950er Jahre sind, steuern Sie vielleicht die Augen zu.

So, so viele Fragen, so wenig Zeit

Was, oder wer, ist ein Pookie? Ist es ein Substantiv oder ein Verb? Vielleicht ein Adjektiv? Wer hat diesen fauligen Begriff erfunden? Sie müssen vor Gericht gestellt werden.

Wenn du dich jemals in einer Situation befindest, der du nicht entkommen kannst, wie z.B. einem zu langen Meeting oder einem tristen Doppeldate, fange einfach an, deinen Partner (oder jemanden in der Nähe) ständig als „Snookums“ zu bezeichnen, und siehe da: Zeuge, wie der Raum auf wundersame Weise zu leeren beginnt, da die Menschen physisch aus der Nähe durch das schiere Ausmaß des Schreckens vertrieben werden, das von der verbalen Stinkbombe ausgeht, die „Snookums“ ist.

Dieser Begriff der Zuneigung beschwört Bilder von gesunden Abenden zu Hause zusammen, Spaziergänge durch den Frühlingswald Hand in Hand, Picknicks auf der Wiese und den Aufbau eines liebevollen, gegenseitig unterstützenden Lebens zusammen…. es sei denn, Ihr Mann ist Imker, in diesem Fall wird er nur an wo erinnern.