Mit dem Franchise Beverly Hinterwäldler, kam IGT mit einer neuartigen Idee. Statt die Zeit und Ressourcen zu verbringen, drei Spiele zu entwickeln, die voneinander völlig verschieden waren, machten sie die Spiele ähnlich, aber mit unterschiedlichen Bonus-Spielen, Rollen-Symbolen und Videoclips. Auch die Kunststoff-Modelle an der Spitze der neun Meter hoher Maschinen sind unterschiedlich, einschließlich Granny, Jed, und die Familie LKW (angetrieben durch Jethro).

Jedes Spiel in der Serie ist Megajackpots Linie Teil von IGT, was bedeutet, dass sie einen Wide-Area-progressiven Jackpot bieten. Die höchste Auszahlung setzt bei $ 200.000, während eine Reihe kleinerer Geldpreise auch zur Verfügung steht.

Wenn diese Spiele debütierte, machte sie Geschichte von Spiel für so wenig wie ein Cent anbietet. Das war unerhört zu der Zeit, vor allem für ein Spiel eines großen progressiven Jackpot anbietet. Andere Schlitze haben diese Taktik im Laufe der Jahre angenommen, aber das Trio bleibt der erste, dies zu tun.

Je nachdem, wo Sie eines dieser Spiele, können die Kosten zu spielen reichen von einem Cent bis zu $ 5 pro Gewinnlinie. Die größte verfügbare Wette auf diesen Maschinen sind 125 Credits, so dass ein Spieler für überall ihr Spiel Fix erhalten von $ 1.25 bis $ 625.

Die drei Versionen des Spiels sind die folgenden:

Die Beverly Hinterwäldler Clampett Cash

Jed Clampett Zahlen prominent in dieser Version, und eine Plastik Nachbildung der Hinterwäldler Multimillionär ist auf der Oberseite des Spiels angezeigt. In der Bonusrunde dieses Spiels, werden Sie in die Rolle eines Safeknacker nehmen versucht, in das Clampett Familiengruft zu brechen. Um aber so zu tun, müssen Sie zuerst das Passwort herausfinden müssen.